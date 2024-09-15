Представитель Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Североатлантическому альянсу не слушать украинского президента Владимира Зеленского в вопросе об ударах киевской стороны вглубь территории России.
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