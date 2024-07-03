Лишили детей всего: отец Меган Маркл возмущен положением, в котором оказались сын и дочка герцогини

Томас уверен: Меган и Гарри еще придется пожалеть о своем решении. Отец Меган возмущен решением дочери LEGION-MEDIAВ своем недавнем интервью Томас Маркл поделился негодованием по поводу того, как его дочь и Гарри обошлись с Арчи и Лилибет.