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Лишили детей всего: отец Меган Маркл возмущен положением, в котором оказались сын и дочка герцогини

Лишили детей всего: отец Меган Маркл возмущен положением, в котором оказались сын и дочка герцогини

Томас уверен: Меган и Гарри еще придется пожалеть о своем решении. Отец Меган возмущен решением дочери LEGION-MEDIAВ своем недавнем интервью Томас Маркл поделился негодованием по поводу того, как его дочь и Гарри обошлись с Арчи и Лилибет.

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