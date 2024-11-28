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Садовник Борреля высказал ему претензии в связи с поддержкой Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который вскоре покинет свой пост, рассказал, что его садовник высказал ему претензии в связи с поддержкой Украины.

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