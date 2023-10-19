«Дурацкое дело нехитрое»: Больше в деревне никто не живёт

Криминальная комедия со скандинавской серьёзностью Швед Нильс Дикман (Стеллан Скарсгард) работает на снегоуборочной машине в маленьком норвежском городке, живет в счастливом браке с любимой женой и даже обладает почетной грамотой «Гражданина Года».
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