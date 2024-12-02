💡 В Симферополе 2 декабря без света остались 13 улиц Причиной отключения электричества стали плановые ремонтные работы на сетях «Крымэнерго».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡 В Симферополе 2 декабря без света остались 13 улиц Причиной отключения электричества стали плановые ремонтные работы на сетях «Крымэнерго».