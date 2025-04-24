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Бизнес журнал. Урал

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В доход государства перейдут активы бывшего вице-президента РЖД

В доход государства перейдут активы бывшего вице-президента РЖД

12 компаний группы «Вектор Рейл» перейдут в федеральную собственность по иску Генпрокуратуры. В своем антикоррупционном иске надзорное ведомство доказало, что владельцы группы компаний - вице-президент ОАО РЖД Салман Бабаев, его сыновья и их партнер Алексей Тайчер – использовали свою работу в РЖД, чтобы провернуть ряд невыгодных для государства сделок и незаконно обогатиться.

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