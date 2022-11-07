Китай планирует отправить обезьян на космическую станцию, чтобы они занялись там любовью

Их ждет горячая поездка. Китайские ученые планируют отправить обезьян на свою новую космическую станцию “Тяньгун” для проведения экспериментов, в ходе которых животные будут спариваться и, возможно, размножаться, сообщает South China Morning Post.
Их ждет горячая поездка. Китайские ученые планируют отправить обезьян на свою новую космическую станцию “Тяньгун” для проведения экспериментов, в ходе которых животные будут спариваться и, возможно, размножаться, сообщает South China Morning Post.
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