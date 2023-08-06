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74-летний пенсионер провел более 48 часов в лесу, пока его не спасли

74-летний Юрий Алексеевич Чистотин двое суток провел в лесу, лишенный еды и воды. Все началось с того, что он отправился собирать грибы 1 августа в лес под Грязовцем и потерялся.

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