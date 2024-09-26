В Европе выясняют, как скоро Россия применит ядерное оружие после появления на Украине войск НАТО

В настоящее время в недрах Североатлантического альянса изучается возможность направления подразделений стран блока на украинскую территорию, а также возникшая в связи с этим вероятность ядерной проблематики со стороны России.
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