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Несекретные материалы

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В Европе выясняют, как скоро Россия применит ядерное оружие после появления на Украине войск НАТО

В Европе выясняют, как скоро Россия применит ядерное оружие после появления на Украине войск НАТО

В настоящее время в недрах Североатлантического альянса изучается возможность направления подразделений стран блока на украинскую территорию, а также возникшая в связи с этим вероятность ядерной проблематики со стороны России.

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