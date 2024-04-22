Рынок открылся снижением, продают "Норникель"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 22 апреля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,04% до 3469,86 пункта, индекс РТС просел на 0,06% до 1172,92 пункта.