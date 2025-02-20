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Прокурор назвал мотивом убийства бойца ММА Мутаева месть за унижения

Прокурор назвал мотивом убийства бойца ММА Мутаева месть за унижения

Прокурор назвал мотивом убийства борца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Мутаева месть за унижения.

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