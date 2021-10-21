Парламентская газета

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Дмитрий Хубезов: коронавирус сегодня «помолодел»

Дмитрий Хубезов: коронавирус сегодня «помолодел»

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции ухудшается с каждым днём. Чтобы снизить количество заражённых COVID-19, президент Владимир Путин на срочном совещании с членами Правительства утвердил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября.

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