Здание старейшей ТЭЦ Санкт-Петербурга переделают под рестораны, офисы и торговые помещения

Электростанцию построили в 1912 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга одобрил проект реконструкции старейшей ТЭЦ Северной столицы на набережной Обводного канала, 76.
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