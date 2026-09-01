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Царьград

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"Кажется, началось" – в Киеве идёт бой. СБУ и ГУР сцепились из-за предателя – Источник

"Кажется, началось" – в Киеве идёт бой. СБУ и ГУР сцепились из-за предателя – Источник

Источники в Киеве сообщают о перестрелке между сотрудниками ГУР и СБУ. "Кажется, началось", пишут в Сети.

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