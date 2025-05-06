OpenAI отказалась от перехода на коммерческую модель управления

Компания OpenAI отказалась от плана полностью перейти к коммерческой модели управления и объявила, что ее бизнес-подразделение будет преобразовано в "общественно полезную корпорацию" (Public Benefit Corporation, PBC).
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