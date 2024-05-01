Ребенок на шампуре, утопление в пруду и другие жуткие трагедии на майских праздниках Елена ГалицкаяПервое мая — время отдыха и пик праздничного настроения, но зачастую это время становится свидетелем ужасных происшествий, среди которых гибель невинных детей и несчастные случаи, оставляющие тяжелые последствия.