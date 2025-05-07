Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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США проиграли: Трамп выходит из лунной гонки

США проиграли: Трамп выходит из лунной гонки

Как мы с вами и предполагали, США не готовы лететь на Луну — их лунная программа настолько сыра, что некоторые технические проблемы в ней ещё даже теоретически не решены (ссылка).

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