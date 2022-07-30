МИД РФ ввел санкции против граждан Новой Зеландии

МИД России в ответ на антироссийские санкции внес в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Популярные статьи
- Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац
- МИД Франции: ОБСЕ запускает механизм оценки ситуации с правами человека в России
- Глава Минобороны Израиля Ганц заявил о готовности нанести ядерный удар по Ирану, чтобы затормозить его ядерную программу
Свежие комментарии