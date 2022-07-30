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МИД РФ ввел санкции против граждан Новой Зеландии

МИД России в ответ на антироссийские санкции внес в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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