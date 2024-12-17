Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Кириллов погиб в результате взрыва в Москве

В Москве на Рязанском проспекте этим утром произошел взрыв. Следственный Комитет сообщил, что погибли два человека - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
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