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Пленный: мобилизованным украинцам не дают оружие и технику НАТО из-за угрозы мятежа

Пленный: мобилизованным украинцам не дают оружие и технику НАТО из-за угрозы мятежа

Бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых состоят много призванных по мобилизации, не дают вооружения и технику стран НАТО, поскольку украинское командование и власти опасаются, что они устроят мятеж.

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