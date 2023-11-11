Пленный: мобилизованным украинцам не дают оружие и технику НАТО из-за угрозы мятежа

Бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых состоят много призванных по мобилизации, не дают вооружения и технику стран НАТО, поскольку украинское командование и власти опасаются, что они устроят мятеж.
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