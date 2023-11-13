Politico: ЕС пришлось объясняться за высказывание Борреля по Газе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель не на шутку рассердил европейских политиков своим высказыванием о том, что существует базовый консенсус среди лидеров ЕС по гуманитарной паузе в секторе Газа.
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