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ЕЦБ улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2026‑2027 гг.

ЕЦБ улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2026‑2027 гг.

ЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны до 0,9% в 2026 году и 1,4% в 2027-м, но одновременно увеличил прогноз инфляции.

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