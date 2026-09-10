ЕЦБ улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2026‑2027 гг.

ЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны до 0,9% в 2026 году и 1,4% в 2027-м, но одновременно увеличил прогноз инфляции.
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