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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Выдренков о Челябинске: «С Торонто не могу сравнить, но город хоккейный. Думал, что он заводской и грустный, а на деле много мест, куда можно сходить. Еще не все посетил»

Защитник « Трактора » Иван Выдренков сказал, что Челябинск его приятно удивил.  Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.

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