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Занятые в некоторых отраслях россияне рискуют потерять работу до 2030 года

Занятые в некоторых отраслях россияне рискуют потерять работу до 2030 года

pxhere.com/PD Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочной конъюнктуры предупредили, что на российском рынке труда ожидается ухудшение ситуации уже осенью текущего года.

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