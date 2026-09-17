60,3% болельщиков «Детройта» считают, что клубу стоило активнее работать над усилением состава

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Большинство болельщиков « Детройта », принявших участие в опросе The Athletic, считают, что президент клуба по баскетбольным операциям Траджан Лэнгдон мог активнее поработать над усилением команды этим межсезоньем.