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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

60,3% болельщиков «Детройта» считают, что клубу стоило активнее работать над усилением состава

Большинство болельщиков « Детройта », принявших участие в опросе The Athletic, считают, что президент клуба по баскетбольным операциям Траджан Лэнгдон мог активнее поработать над усилением команды этим межсезоньем.

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