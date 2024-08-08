Изрезанный и почти сгнивший труп девушки нашли в квартире в Петербурге

Обезображенное тело нашел ее знакомый. Страшная находка ждала жителя Петербурга. Он пришел проведать свою знакомую в ее квартиру на Краснопутиловской улице в Московском районе и наткнулся на труп, сообщает 78.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии