Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом, Со встретится с Домингесом и другие партии

Grand Chess Tour 5-й этап Sinquefield Cup Сент-Луис, США 5-й тур Начало – 22:30 по московскому времени Леньер Домингес (США) – Уэсли Со (США) Левон Ароянян (США) – Алиреза Фируджа (Франция) Рихард Раппорт (Румыния) – Аниш Гири (Голландия) Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) Турнирное положение: Со – 2,5, Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв, Фируджа – по 2, Домингес, Гири, Аронян – 1,5, Раппорт – 1.
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