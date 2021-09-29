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В Челябинской области госавтоинспекторы спасли женщину из горящего дома и оказали помощь в тушении пожара

В Челябинской области госавтоинспекторы спасли женщину из горящего дома и оказали помощь в тушении пожара

Находясь на маршруте патрулирования в селе Халитово Кунашакского района, старшие инспекторы полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области старшие лейтенанты полиции Станислав Старостин и Владислав Балтагулов и инспектор полка ДПС ГИБДД ГУ МВД лейтенант полиции Никита Суханов увидели над частным сектором белый дым и пламя.

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