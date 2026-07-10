Зарядка за 3 минуты: в Китае создали безопасный твердотельный аккумулятор с рекордной плотностью энергии

Прототип литий-металлического аккумулятора показал плотность энергии 451,5 Вт·ч/кг и выдержал 700 циклов зарядки при экстремально высокой мощностиУчёные из Китайской академии наук представили прототип твердотельного литий-металлического аккумулятора, сочетающий высокую плотность энергии со сверхбыстрой зарядкой.
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