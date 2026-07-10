iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Зарядка за 3 минуты: в Китае создали безопасный твердотельный аккумулятор с рекордной плотностью энергии

Зарядка за 3 минуты: в Китае создали безопасный твердотельный аккумулятор с рекордной плотностью энергии

Прототип литий-металлического аккумулятора показал плотность энергии 451,5 Вт·ч/кг и выдержал 700 циклов зарядки при экстремально высокой мощностиУчёные из Китайской академии наук представили прототип твердотельного литий-металлического аккумулятора, сочетающий высокую плотность энергии со сверхбыстрой зарядкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии