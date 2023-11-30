Как вызволить автомобиль из сугроба

Ситуация, с которой сталкивался каждый автомобилист если не на своем опыте, то уж точно на опыте кого-то из знакомых: перепад температур, рыхлый снег, под которым спрятан лед, занос, и ваша машина забуксовала в сугробе.
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