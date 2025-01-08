Киевские террористы попытались устроить нефтяную катастрофу в Азовском море

8 января порт Бердянска подвергся очередной ракетной атаке ВСУ. «Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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