Сила в правде
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Сила в правде

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Киевские террористы попытались устроить нефтяную катастрофу в Азовском море

Киевские террористы попытались устроить нефтяную катастрофу в Азовском море

8 января порт Бердянска подвергся очередной ракетной атаке ВСУ. «Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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