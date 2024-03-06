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Экс-тренер «Ростова» Маслов об отказе Эшуорта сдать матч с «Рубином» в 2005-м: «После игры Пол упомянул, что такое предложение было. Мы не сдавали, сыграли 1:1»

Бывший тренер «Ростова» Александр Маслов рассказал о несостоявшемся договорном матче с «Рубином» (1:1) в апреле 2005 года.

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