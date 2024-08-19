Восемнадцать членов одной семьи погибли в результате авиаудара

Восемнадцать членов одной семьи погибли в результате израильского удара по Газе. По данным медиков, среди погибших оказались 11 братьев и сестер в возрасте от двух до 22 лет, а также их родители и бабушка.
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