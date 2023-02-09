Конькобежцы из Уссурийска достойно выступили на соревнованиях "Сочинский олимп" в Уфе

В Уфе прошли межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек. На очередной этап "Сочинского олимпа" приехали юные конькобежцы зоны "Восток".
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