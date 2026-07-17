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Наш потерянный мир

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Павлов: на уроках НВП школьников научат правилам безопасности при атаках

Павлов: на уроках НВП школьников научат правилам безопасности при атаках

Обучение правилам поведения при атаках беспилотников, оказанию первой медицинской помощи и поиску наиболее безопасных зон в квартире во время эвакуации станет основой нового обязательного школьного курса «Начальная военная подготовка».

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