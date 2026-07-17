Павлов: на уроках НВП школьников научат правилам безопасности при атаках

Обучение правилам поведения при атаках беспилотников, оказанию первой медицинской помощи и поиску наиболее безопасных зон в квартире во время эвакуации станет основой нового обязательного школьного курса «Начальная военная подготовка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии