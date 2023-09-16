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Каррагер о том, что Онана кричал на Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти»

Каррагер о том, что Онана кричал на Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти»

Напомним, в одном из эпизодов летнего товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «МЮ» возник голевой момент.

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