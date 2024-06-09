Иэн Маккеллен слышал, что Гэндальф должен появиться в “Охоте на Голлума” – а...

Иэн Маккеллен слышал, что Гэндальф должен появиться в “Охоте на Голлума” – актер готов вновь сыграть персонажаИэн Маккеллен, актер, который исполнил роль Гэндальфа в трилогии “Властелина колец” и “Хоббита”, дал интервью изданию The Times, в котором обсудил недавно анонсированный фильм “Властелин колец: Охота на Голлума”.