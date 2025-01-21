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Трамп пообещал отменить около 80 разрушительных решений Байдена

Трамп пообещал отменить около 80 разрушительных решений Байдена

После своей инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о планах подписать указы, отменяющие около 80 решений, принятых администрацией его предшественника Джо Байдена, которую он назвал «худшей в истории».

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