Создание сайтов для Благочиний Георгиевской Епархии Для каждого из 9-ти благочиннических округов Георгиевской Епархии силами сотрудников Информационного отдела предлагается проведение работ по запуску Интернет-сайтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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