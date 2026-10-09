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Лицо без морщин, но с мешками: названы скрытые причины старения

Лицо без морщин, но с мешками: названы скрытые причины старения

РЕН ТВ Визуальное старение лица часто провоцируют не морщины, а отеки. Об этом 9 октября рассказала врач превентивной медицины и косметолог-эстетист Анастасия Пантус в беседе с "Радио 1".

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