Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» просит запретить размещение солонок и сахарниц на столах в заведениях общественного питания.
С глаз долой: в Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепите
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фуепутало этот подонок Даванков. Прожил 77 лет, но за время с 1966 по 2012 годы, пока работал, ни разу не видел сахар на столе в столовой Этот проходимец перепутал столовую в ГД с другими столовыми страны. Кретин, что с него взять.
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20 час.
Nikita Kopitov
Ну, да, с точки зрения таких вот "слуг народа" все другие Насущные проблемы решены, давайте займёмся солью и перцем на столах в столовых.... Неужто спикер не задумывается, что подобные предложения превращают в балаган, одну из ветвей Власти
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19 час.
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