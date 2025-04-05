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С глаз долой: в Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепите

С глаз долой: в Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепите

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» просит запретить размещение солонок и сахарниц на столах в заведениях общественного питания.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фуепутало  этот подонок  Даванков. Прожил  77 лет, но  за  время  с 1966  по  2012  годы, пока работал, ни  разу  не  видел  сахар  на столе  в столовой Этот проходимец  перепутал  столовую в ГД  с другими  столовыми страны. Кретин, что с него взять.
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20 час.
Nikita Kopitov
Ну, да, с точки зрения таких вот &quot;слуг народа&quot; все другие Насущные проблемы решены, давайте займёмся солью и перцем на столах в столовых.... Неужто спикер не задумывается, что подобные предложения превращают в балаган, одну из ветвей Власти
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19 час.
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