С глаз долой: в Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепите

Владимир Алтайцев

Фуепутало этот подонок Даванков. Прожил 77 лет, но за время с 1966 по 2012 годы, пока работал, ни разу не видел сахар на столе в столовой Этот проходимец перепутал столовую в ГД с другими столовыми страны. Кретин, что с него взять.