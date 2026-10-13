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Аргументы и Факты

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Паника и звонки в Европу: Трамп выкручивает руки Киеву, Зеленскому конец

Паника и звонки в Европу: Трамп выкручивает руки Киеву, Зеленскому конец

Конфликт между Вашингтоном и киевским режимом перешел в стадию открытого противостояния. Президент США Дональд Трамп больше не намерен терпеть клоуна, который не способен ни заключить сделку, ни договориться с Москвой.

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