Гогниев – фаворит на пост тренера «Велеса» (Metaratings)

«Мы ведем переговоры с несколькими кандидатами, в том числе со Спартаком. Основной ли он? У нас нет такого — номер 1, номер 2, нет такой табели о рангах», — сказал владелец московского клуба Евгений Шиленков.
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