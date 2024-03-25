Чем можно смазать кожаный ремень

Кожаный ремень — это стильный аксессуар, который может привнести изюминку в любой образ. Однако, чтобы ремень долго сохранял свою первоначальную привлекательность и был удобным в использовании, необходимо правильно ухаживать за ним.
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