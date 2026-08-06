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Аргументы и Факты

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Пушков назвал причину отказа США предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

Пушков назвал причину отказа США предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

США отказались предоставлять Украине снаряды-перехватчики для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поскольку боятся их нехватки у себя, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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