Пушков назвал причину отказа США предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

США отказались предоставлять Украине снаряды-перехватчики для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поскольку боятся их нехватки у себя, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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