Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В петербургском Музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (команда музея — герой проекта «РБК Визионеры») 23 октября открывается персональная выставка Александры Паперно «Доверяй только твоей тревоге».
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