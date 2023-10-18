Нужен буфер между НАТО и РФ: США, не спрашивая Зеленского, прощупывают пути к миру с Россией

Можно ли соглашаться на предложение о «нейтральном» государстве на Западе Украины? Дмитрий Родионов На фото: скульптура основателей Киева, Украина, на площади Независимости (Фото: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/TASS) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Андрей Дмитриев Сергей Кулик На оставшихся территориях Западной Украины сформируется отдельное государство, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.