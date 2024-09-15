Очевидцы рассказали о случаях мародерства поляков в рядах ВСУ в Курской области

КУРСК, 15 сентября, ФедералПресс. Жительница Курской области, которая была эвакуирована, рассказала о случаях мародерства и нападений на мирных жителей со стороны польских наемников, участвовавших в атаках на приграничные территории России в составе украинских батальонов.
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