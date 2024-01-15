Хачанов пробился во второй круг Australian Open

Карен Хачанов за четыре часа сломил сопротивление Даниэля Альтмайера. В Мельбурне завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором Карен Хачанов встречался с Даниэлем Альтмайером.
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