«Ешь салат — не зли ребят»: какими татуировками покрывают себя веганы

В идеале веганство подразумевает не только отказ от поедания продуктов животного происхождения. Это целый образ жизни, где не применяются изделия, в которым были использованы животные: кожаная одежда и обувь, мех, шерсть, шелк — табу для вегана.
В идеале веганство подразумевает не только отказ от поедания продуктов животного происхождения. Это целый образ жизни, где не применяются изделия, в которым были использованы животные: кожаная одежда и обувь, мех, шерсть, шелк — табу для вегана.
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